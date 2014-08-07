Добрый день! На сайт женской тематики - нужен опытный ньюсмейкер. 10 новостей в день - 1500-2000 зн с фото (1-4, сколько найдете). Темы: все что интересует женщин - звезды, сплетни, события, личная жизнь. ...
Написать три емейл-письма
Есть пример, надо будет написать более продающие тексты
где-то общий обьем 1500 символов
цена,
Нудно сегодня до 13:00
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