Написание текстов медицинской тематики

Для постоянного сотрудничества нужны Авторы, для написания медицинских текстов. Медицинское образование обязательно!!!! Можно студенты - будущие медики!

У нас всегда ВСЕГДА много работы и перспективы карьерного роста – ищем Авторов, уставших от постоянной меняющихся требований разных заказчиков, на постоянное сотрудничество!

Вся работа только через СКАЙП !!!

Тексты должны быть:

- Уникальны

- Под ключевые слова.

- 100% грамотные ( если вы плохо владеете русским языком, у вас проблемы с грамотностью и пунктуацией – мы не сработаемся )

- Источники для рерайта – ТОП10 сайтов в выдаче Яндекса по соответствующим запросам

Цена 40 рос.руб за 1000 сбп (не пишите, если она вас не устраивает!)