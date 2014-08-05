Написание новостей для сайта

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Закрыт23 заявки341 просмотр

Написание новостей для сайта. Тематика новости игр, от 3 новостей в день от 500 до 1000 знаков.

За одну новость 40 рублей. Возможна работа на постоянной основе.

11 лет назад
NetSky
51 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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