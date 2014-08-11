Описание продуктов в интернет пиццерию

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Завершен23 заявки232 просмотра

Требуется составить описание каждой пиццы, салатов, десертов. (3-4 предложения) Просьба стоимость указать за 1 описание.

11 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

kuinessa
Инесса 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$1
4 дня
Все выполнила в срок, всегда была на связи, взялась за работу с небольшим бюджетом!
Отличная заказчица - вежливая, корректная в общении, платит за работу незамедлительно. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

kuinessa
Инесса 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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