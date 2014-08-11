Требуется написать несколько текстов по Мерсинской области Турции с иторическим уклоном. Полное ТЗ будет дано после выбора копирайтера. Просьба указать стоимость работы написания текста, исходя из 1 листа формата А4, шрифт 12
Описание продуктов в интернет пиццерию
Требуется составить описание каждой пиццы, салатов, десертов. (3-4 предложения) Просьба стоимость указать за 1 описание.
Выбранный исполнитель
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