Контент на сайт, тематика - выставка вакансий

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Завершен9 заявок194 просмотра

Добрый день

Необходимо написать 5-6 страниц контента на новый сайт, каждая страница 1500-2000 знаков

Тематика ярмарка вакансий для специалистов. Детальнее и тезисы - предоставлю исполнителю

Можно рерайт, но 100% уникальности.

Оплата 1000 зн без пробелов - 30 рублей

11 лет назад
mats2
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Иван, выполнил отличный исполнитель, все было сделано ровно в срок и даже чуть раньше
Спасибо за интересную работу! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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