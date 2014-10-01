Нужно написать статьи для сайта салона красоты.

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Завершен7 заявок243 просмотра

Нужно написать статьи для сайта салона красоты в Мытищах.

Примерно 17500.

Задание с подробным ТЗ во вложении.

Можно рерайт, но 100% уникальности.

Желательно, чтобы делал один человек, предпочтительно девушка из-за тематики, но могу разделить между 2-3 исполнителями.

Срок - четверг.

По оплате 30р - 1000 зн. б.п.

11 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

myheadisfair
Элизабет 
32 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

myheadisfair
Элизабет 
32 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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