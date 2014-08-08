Здравствуйте. Интересует описание детской зимней одежды. Описание на 500 символов, с учетом ключевых слов (SEO — ВЧ запросы) Сколько будет стоить одно описание, для одного артикула? (расцветку не ...
Тексты
Много текстов для Миралинкса. 3000 каждый. 35/1000.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер, уважаемые господа фрилансеры. Я seo-специалист и интернет-маркетолог, мне нужен помощник на выполнение (пока) небольших задач. Требования: Обязательно девушка, и обязательно копирайтер. С пониманием, что такое seo и зачем оно нужно. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно размещать на форумах ссылки и не большой текст на сайт компании. Форумы должны быть ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ! Компания не предоставляет ни форумы, ни аккаунты они должны быть у Вас свои. Оплата ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В разработке сайт по декупажу, хендмейду и т.п. штуовинам. Есть разные категории, внутри которых почти все товары очень похожи между собой. Для каждого из них нужно написать 2-3 предложения ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
ТРебуется копирайтер который напишет тексты относительно технического задания seo специалиста. Тексты должны быть на трех языках. Немецкий, Английский и Русский Приблизительный объем 198000 знаковКопирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать качественные анкоры. Требования -хорошая грамотность -все анкоры читаемые и осмысленные, От Вас цены на 1 анкор.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, в проект Sayhi, требуются креативные журналисты. Проект Сей-Хай – это современное интернет издание о творчестве, для творческих людей. Требования: 1. Написание 5 статей в неделю (рерайт статей с англоязычных сайтов ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. На сайт платежного интегратора нужны Качественные(без масла масляного, грамотные и самое главное продающие или побуждающие к действию(в нашем случае к подключению) статьи) Темы статей я дам + ключи и порядок их использования ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
ПРОСЬБА ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ИЗУЧИТЕ ПРИКРЕПЛЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!!! Требуется автор на постоянную работу для написания содержательных и полностью раскрывающих тему статей для сайта про металлопрокат и для сайта автомобильной тематики. Способный работать по прикрепленной ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Новостному сайту на постоянную работу требуются рерайтеры. Задача — рерайт новостей. Задание даёт редактор, он же проверяет сделанное. После того, как новость вычитает редактор, необходимо подобрать к ней картинку и разместить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад