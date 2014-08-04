Автор для сайтов по металлопрокату и авто

ПРОСЬБА ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ИЗУЧИТЕ ПРИКРЕПЛЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!!!

Требуется автор на постоянную работу для написания содержательных и полностью раскрывающих тему статей для сайта про металлопрокат и для сайта автомобильной тематики. Способный работать по прикрепленной инструкции.

Требования к работнику:

- написание раскрывающих тему, объективно описывающих все тонкости, содержательных, объемных, но в то же время написанных простым и доступным языком статей с использованием предоставленных ключевых слов;

- знания хотя бы общих положений про металлопрокат – что, для чего используется, вы должны знать «что с чем едят»; умение работать с нужными материалами, если тема специфическая и вам не известна;

- умение и желание работать.

Статьи должны быть объемом в 6000 знаков, уникальностью от 98%. Оплата 600 руб. за статью.

Все статьи строго проверяются редактором.

Ниже ПРИКРЕПЛЕНА типовая инструкция с требованиями...

ПРИ ОБРАЩЕНИИ НЕ НУЖНО ПИСАТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ ВЫШЕ...

НУЖНЫ АВТОРЫ СПОСОБНЫЕ ПИСАТЬ МИНИМУМ СТАТЬЮ В СУТКИ. ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ТРАТЬТЕ ПОПУСТУ ВАШЕ И НАШЕ ВРЕМЯ...