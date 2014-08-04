1) нужно подготовить публикации ежедневно, на постоянной основе 2) типы, объем публикации - Постовой, примерно от 250 до 500 символов - Краткий обзор, примерно от 500 до 1000 символов - Подробный ...
Автор для сайтов по металлопрокату и авто
ПРОСЬБА ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ИЗУЧИТЕ ПРИКРЕПЛЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Требуется автор на постоянную работу для написания содержательных и полностью раскрывающих тему статей для сайта про металлопрокат и для сайта автомобильной тематики. Способный работать по прикрепленной инструкции.
Требования к работнику:
- написание раскрывающих тему, объективно описывающих все тонкости, содержательных, объемных, но в то же время написанных простым и доступным языком статей с использованием предоставленных ключевых слов;
- знания хотя бы общих положений про металлопрокат – что, для чего используется, вы должны знать «что с чем едят»; умение работать с нужными материалами, если тема специфическая и вам не известна;
- умение и желание работать.
Статьи должны быть объемом в 6000 знаков, уникальностью от 98%. Оплата 600 руб. за статью.
Все статьи строго проверяются редактором.
Ниже ПРИКРЕПЛЕНА типовая инструкция с требованиями...
ПРИ ОБРАЩЕНИИ НЕ НУЖНО ПИСАТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ ВЫШЕ...
НУЖНЫ АВТОРЫ СПОСОБНЫЕ ПИСАТЬ МИНИМУМ СТАТЬЮ В СУТКИ. ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ТРАТЬТЕ ПОПУСТУ ВАШЕ И НАШЕ ВРЕМЯ...
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