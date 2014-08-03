1) нужно подготовить публикации ежедневно, на постоянной основе 2) типы, объем публикации - Постовой, примерно от 250 до 500 символов - Краткий обзор, примерно от 500 до 1000 символов - Подробный ...
Нужны статьи для сайта одежды
Здравствуйте! Нужны статьи для сайта футболок с прикольными рисунками. Всего нужно 129 статей в сумме на 114 тыс. сим. (считая пробелы). Плачу за работу 3420р. 30р/1000 сим.
Оплата только после проверки. Сроки - чем быстрее - тем лучше. Если Ваша работа произведет на меня впечатление - дам еще задание на ту же тему с бОльшим объемом.
В заявке обязательно указывайте ссылки на примеры Ваших статей и примерные сроки.
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