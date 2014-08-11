Написать текст на тему доверительное управление коммерческой недвижимостью для продажи соответствующей услуги. стиль текста деловой, строгий - больше фактов, проблем клиентов и как полезна была бы услуга. без водных пустых слов, все ...
10 шаблонов продающих писем
Всех приветствую.
Задача составить 9-15 общих шаблонов продающих писем для инфобизнеса + 6 шаблонов под конкретную тематику (3 для бесплатного продукта, 3 для платного).
по 15 шаблонам:
1) по 3-5 шаблонов на нишу (лучше 5): жесткая (заработок), мягкая (похудение и т.п.), профессиональная (фотошоп и т.п.).
2) в каждом шаблоне должны быть разные заходы, например, для ниши заработка это может быть.
а) через боль и решение: все ходят на работу, тратят 8 часов в день, а можно проще
б) через историю: я как и все жил так себе пока не узнал то-то и то-то.
в) через результаты: вы в курсе сколько можно зарабатывать в интернете на продаже физических товаров?
В целом можете свои заходы использовать, тут как бы ваш креатив и требуется.
3) Заголовки для каждого письма, лучше 2-3 варианта на письмо.
4) В письмах о мягких и проф. нишах можно добавлять жесткую нишу, т.е. типа услуги дизайнера стоят nnnnn рублей, а ведь вы можете сэкономить эти деньги. Одна консультация диетолога обойдется вам 1000 рублей, а ходить к нему нужно ни один год, и не факт что будет результат.
Обязательно (в связи с ужесточнием политики почтовых сервисов):
1) Не использовать слова "заработок" и подобные в заголовках писем
2) Не использовать цифры в заголовках (5000 рублей) и т.п.
По возможности это же касается и текстов писем, т.е. там еще можно допустить это, но не в каждом абзаце, в идеале не больше одного раза.
В принципе все, по цене жду ваши предложения, если что-то непонятно по самим письмам, готов обсудить в личке.
По шаблонам для конкретной тематики работаем когда буду готовы 15 писем (это первоочередная задача). Саму тематику и всю информацию по ней дам в личке.
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