10 шаблонов продающих писем

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Завершен2 заявки759 просмотров

Всех приветствую.

Задача составить 9-15 общих шаблонов продающих писем для инфобизнеса + 6 шаблонов под конкретную тематику (3 для бесплатного продукта, 3 для платного).

по 15 шаблонам:

1) по 3-5 шаблонов на нишу (лучше 5): жесткая (заработок), мягкая (похудение и т.п.), профессиональная (фотошоп и т.п.).

2) в каждом шаблоне должны быть разные заходы, например, для ниши заработка это может быть.

а) через боль и решение: все ходят на работу, тратят 8 часов в день, а можно проще

б) через историю: я как и все жил так себе пока не узнал то-то и то-то.

в) через результаты: вы в курсе сколько можно зарабатывать в интернете на продаже физических товаров?

В целом можете свои заходы использовать, тут как бы ваш креатив и требуется.

3) Заголовки для каждого письма, лучше 2-3 варианта на письмо.

4) В письмах о мягких и проф. нишах можно добавлять жесткую нишу, т.е. типа услуги дизайнера стоят nnnnn рублей, а ведь вы можете сэкономить эти деньги. Одна консультация диетолога обойдется вам 1000 рублей, а ходить к нему нужно ни один год, и не факт что будет результат.

Обязательно (в связи с ужесточнием политики почтовых сервисов):

1) Не использовать слова "заработок" и подобные в заголовках писем

2) Не использовать цифры в заголовках (5000 рублей) и т.п.

По возможности это же касается и текстов писем, т.е. там еще можно допустить это, но не в каждом абзаце, в идеале не больше одного раза.

В принципе все, по цене жду ваши предложения, если что-то непонятно по самим письмам, готов обсудить в личке.

По шаблонам для конкретной тематики работаем когда буду готовы 15 писем (это первоочередная задача). Саму тематику и всю информацию по ней дам в личке.

11 лет назад
mad_fobos
Артем 
41 год
22 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Иляна, не только хороший копирайтер, но и очень ответственный фрилансер. Я довольно требователен к текстам, т.к. часто их пишу сам, и Иляна учитывала абсолютно все мои пожелания, очень быстро и оперативно внося поправки.
Считаю, что мне просто фантастически повезло с Артемом. Он замечательный заказчик по всем критериям: 1) Задача ставится максимально точно и четко, назначаются удобные сроки. 2) Оплата достойная и каждый раз производилась в обещанный срок. 3) Артем всегда был на связи как в скайпе, так и на почте. Я получила все ответы на свои дополнительные вопросы. Отдельно хочу отметить доброжелательное общение и понимание. Настоятельно рекомендую другим фрилансерам участвовать в проектах Артема!

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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