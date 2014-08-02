9 статей (без ключей , для людей)

К вечеру нужно 9 статей для людей по ключевым фразам из wordstat, но БЕЗ КЛЮЧЕЙ (то есть обычный рерайтинг, главное уникальность не ниже 90% по адвего с глубокой проверкой).

Более подробно в прикрепленном файле (там же и темы статей).