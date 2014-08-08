Нужен человек, имеющий возможность написать рерайт на описания к хентайным видео - одному из видов японской анимации. Из-за срочности, оплата будет высокой и основываться только на качестве ваших работ.
Рерайтинг на сайт женской тематики
Добрый день, всем!
Нужен СЕО рерайтинг на сайт женской тематики (здоровье, красота, отношения и пр.) Объем 100 статей (есть в наличии, ничего искать не надо) - переписать с учетом СЕО и сократить (редко дополнить) - до 2500 зн. 100р. за статью.
Я ищу человека, ответственно подходящего к ЛЮБОЙ работе, заинтересованном в постоянном сотрудничестве. Оплата: Договор о сотрудничестве, гонорар. Испытательный срок (10 статей) - электронные деньги.
В дальнейшем, ньюсмекерство (копирайтинг новостей по западным материалам), работа с соцсетями, обработка ТВИТТЕРОВ и пр. - вид работ и объем на выбор, без принуждения, чтобы работа была в радость.
- Расценки: рерайтинг 40р – 1 тыс, копирайтинг 70р – 1тыс.
Что должен уметь и знать соискатель?
- Знать принципы и методы СЕО, уметь их применять при написании текстов!!!!
- Грамотность
- Умение интересно писать для женской аудитории 25-45 лет
- Четко излагать свои мысли;
- Наличие опыта работы и портфолио
- Умение и желание самостоятельно искать и анализировать информацию,
- Пунктуальность и ответственность;
- Наличие «Скайпа».
-Для ньюсмейкера - знание англ. умение работать с переводчиками.
Оставляйте заявки, самостоятельно свяжусь с заитересовавшими меня кандидатами.
Выбранный исполнитель
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