Добрый день, всем!

Нужен СЕО рерайтинг на сайт женской тематики (здоровье, красота, отношения и пр.) Объем 100 статей (есть в наличии, ничего искать не надо) - переписать с учетом СЕО и сократить (редко дополнить) - до 2500 зн. 100р. за статью.

Я ищу человека, ответственно подходящего к ЛЮБОЙ работе, заинтересованном в постоянном сотрудничестве. Оплата: Договор о сотрудничестве, гонорар. Испытательный срок (10 статей) - электронные деньги.

В дальнейшем, ньюсмекерство (копирайтинг новостей по западным материалам), работа с соцсетями, обработка ТВИТТЕРОВ и пр. - вид работ и объем на выбор, без принуждения, чтобы работа была в радость.

- Расценки: рерайтинг 40р – 1 тыс, копирайтинг 70р – 1тыс.

Что должен уметь и знать соискатель?

- Знать принципы и методы СЕО, уметь их применять при написании текстов!!!!

- Грамотность

- Умение интересно писать для женской аудитории 25-45 лет

- Четко излагать свои мысли;

- Наличие опыта работы и портфолио

- Умение и желание самостоятельно искать и анализировать информацию,

- Пунктуальность и ответственность;

- Наличие «Скайпа».

-Для ньюсмейкера - знание англ. умение работать с переводчиками.

Оставляйте заявки, самостоятельно свяжусь с заитересовавшими меня кандидатами.