Большей проект. Статьи для интернет магазина.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок231 просмотр

Нужно много сео-статей для интернет магазина. Каждый текст 2000 - 2500 сбп.

Ежедневно нужно сдавать по 5 текстов.

Оплата: 12 грн - 1000 сбп.

К работе желательно приступить сегодня.

Подробное тз выбранному исполнителю.

11 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

never_die
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$5
2 дня
Сначала писала тексты вовремя и хорошо, но спустя 7 дней активной работы, тексты начала задерживать, да и результат был намного хуже. Проект до конца не доделала. Сложилось впечатление, что над проектом работали 2 разных человека.
своевременная оплата, заказчик всегда на связи

Заявки фрилансеров

never_die
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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