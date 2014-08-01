Постинг на форуме на тему SMM

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Закрыт3 заявки203 просмотра

Требуется постер для форума на тему SMM. Обязательное условие - активный интерес к направлению (маркетинг в социальных сетях), минимальный опыт в этой области, желание получать новую информацию и делиться с ней с окружающими.

Выслушаю предложения по ценам за 1 пост.

Первоначально планируется 100 постов. После успешного выполнение данного заказа - возможно постоянное сотрудничество.

11 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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