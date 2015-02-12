Сделать описания для интернет магазина

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Завершен9 заявок293 просмотра

Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 20 описаний. Указывайте вашу цену и сроки за 20 описаний. Оплата яндекс, по факту.

11 лет назад
man-wear
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$60
3 дня
Все отлично. Уже пол года сотрудничаю с Аллой все на высоте.
Сотрудничество закончилось успешно.

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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