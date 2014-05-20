Требуется ответственный за добавление товаров для интернет магазина и управление контентом. Пишите стоимость добавления одного товара. Задание в файле. Так же периодически требуется элементарная обработка фотографий товаров перед выкладкой на сайт. Обрезка, изменение контрастности, освещенности,насыщенности без какой ...
- Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для оформления e-mail рассылки интернет-магазина. Ищется дизайнер+верстальщик для создания шаблона письма интернет-магазина, оформления текста. Пишите ваши расценки, опыт.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Тематика мужская домашняя одежда, носки и белье. В идеале ищется копирайтер с базовым знанием SEO. Объем проекта порядка 800 описаний. Нужен рерайт описаний с сайта поставщика, придумывание названия товару, проставление метатегов. Все описания должны быть написаны для ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Интернет магазину мужского нижнего белья нужно разработать компанию контекстной рекламы и компанию для РСЯ.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать продающий лендинг интернет магазин на 150 позиций дорогих брендовых женских пуховиков под ключ. Нужен исполнитель умеющий делать красивый продающий дизайн. Знание инфографики, маркетинга приветствуется. Задание в файле. Срок 2, максимум 3 недели. Просьба ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тематика мужская домашняя одежда и белье. В идеале ищется копирайтер с базовым знанием SEO. Объем проекта 800 описаний. Нужен рерайт описания с сайта поставщика, придумывание названия товару, проставление метатегов. Все описания должны быть написаны для людей ...Завершен8 лет назад
Требуется ответственный за добавление товаров для интернет магазина и управление контентом. Пишите стоимость добавления одного товара. Задание в файле. Так же периодически требуется элементарная обработка фотографий товаров перед выкладкой на сайт. Обрезка, изменение контрастности, освещенности,насыщенности без ...Наполнение сайтов170 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика мужская домашняя одежда и белье. В идеале ищется копирайтер с базовым знанием HTML и SEO на постоянной основе. В целом описания нужны постоянно и в больших количествах, поскольку на сайте постоянно появляются новые товары. Описания ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать ряд графических элементов для сайта, слайды брендов для слайдера на главную(9 штук) . Пишите вашу цену в рублях и сроки. Оплата Яндексом. Задание в прикрепленном файле.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $230
Необходимо сделать редизайн магазина мужского нижнего белья.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сверстать новую шапку сайта и каталог под битрикс. Остальная часть сайта без изменений.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
На данный момент есть страница доставки с множеством цен и тарифов, очень громоздкая. Необходимо спроектировать для нее дизайн и написать текст в более понятной форме. Необходимо сделать ее легкой для восприятия. Нужен профессионал в области ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний из указанного в тз списка. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.Завершен9 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.Завершен9 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний из указанного в тз списка. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.Закрыт9 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 20 описаний. Указывайте вашу цену и сроки за 20 описаний. Оплата яндекс, по факту.Завершен9 лет назад
Нужно сделать ряд графических элементов для сайта, а именно иконки брендов, внуренние рекламные баннеры, слайды для слайдера. Пишите вашу цену и сроки. Оплата Яндексом. Задание в прикрепленном файле.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходима верстка макета дизайна интернет магазина под битрикс. Просьба писать сумму и сроки. Что надо сверстать в архиве.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходима верстка макета дизайна интернет магазина под битрикс. Просьба писать сумму и сроки.HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
По мере развития магазина: http://man-wear.ru/, хаотично нарастал функционал и ухудшался дизайн, что несколько снижает конверсию. Ищу дизайнера, понимающего, что главная задача дизайна способствовать продажам, за счет грамотного расположения элементов (функциональность и удобство для пользователя), визуального ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад