man-wear

Александр man-wear

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$280
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Баннеры для главной сайта
Сотрудничество состоялось весьма благотворно. Рекомендую Александра как надежного заказчика.
Все было сделано в срок в соответствии с заданием. Рекомендую.
Ответный отзыв
wisee
Игорь 
30 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Рерайт описаний для интернет магазина
Хорошо поработали с Александром, оплату получал своевременно. Человек приятен в общении, активно отвечает на все вопросы. Благодарю за приятный опыт сотрудничества!
Очень ответственный копирайтер. Качеством работы весьма доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$280
10 баллов
8 лет назад
Лендинг мини интернет магазин женских пуховиков.
Очень приятно было работать с Александром, ответственный, внимательный заказчик. Всё супер, с удовольствием бы поработал с ним ещё!
Все выполнено быстро и в срок.
Ответный отзыв
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Сделать описания для интернет магазина
Сотрудничество закончилось успешно.
Все отлично. Уже пол года сотрудничаю с Аллой все на высоте.
Ответный отзыв
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$230
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта
Сотрудничество прошло замечательно. Задача была поставлена четко. С оплатой также никаких проблем - быстро и в полном объеме. Рекомендую.
Уже не первый раз обращаюсь. Все сделано на высшем уровне и быстро.
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