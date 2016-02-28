Требуется копирайт для интернет-магазина

Тематика мужская домашняя одежда, носки и белье. В идеале ищется копирайтер с базовым знанием SEO.

Объем проекта порядка 800 описаний. Нужен рерайт описаний с сайта поставщика, придумывание названия товару, проставление метатегов.

Все описания должны быть написаны для людей и быть полезными для людей.

Требования к авторам:

Кто не нужен:

Все описания внимательно проверяются. Поэтому не подходят:

1. Писатели в промышленных масштабах обо всем и как попало, идут мимо.

2. Так же идут мимо те кто не занимаются копирайтингом профессионально, т.е время от времени, когда оно есть и нет других дел.

3. Агенства, перепродажники.

Кто нужен:

1. Ответственный человек серьезно относящийся к поставленному заданию.

2. Регулярно находящийся на связи по skype. Те кто не отвечают сутками, склонны к игнорированию не нужны.

3. Честные. (если что то не успеваете и тд., то так и напишите, а не скрывайтесь, не игнорьте и не рассказывайте истории про больную маму, ребенка, апокалипсис.)

Более подробные требования описаны в прикрепленном файле.

Пишите вашу цену в рублях за описание одного товара. Для выбора исполнителем необходимо будет написать пару тестовых описаний товара по предъявленным требованиям.

Пишите вашу цену в рублях за одно описание. Оплата Яндексом. Задание в прикрепленном файле.