Интернет-магазин одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
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Нужен автор, который разбирается в основах копирайтинга. 

Работы много на разные тематики. Интересует КАЧЕСТВО в первую очередь. 

Начальная цена 25-30 р/тыс. 

Подробности при личной беседе. Писать в или личку.  

9 лет назад
maria_argunova
31 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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