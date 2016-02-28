Требуется грамотный каоперайтер, умеющий тактично убедить человека в необходимости нашей услуги. Так же проэкта новый, требуется внушение доверия
Интернет-магазин одежды
Нужен автор, который разбирается в основах копирайтинга.
Работы много на разные тематики. Интересует КАЧЕСТВО в первую очередь.
Начальная цена 25-30 р/тыс.
Подробности при личной беседе. Писать в или личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Интренет-магазину по продаже мебели и освещения www.loftdesign.com.ua требуется копирайтер. Для единоразового выполнения работ. Гарантия порядочности и своевременных оплат. Задачи: - тексты-описание для категорий (20 категорий). ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
5 статей описание услуг салона красоты, по 1$ за 1 текст. В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 85%Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать рерайт к карточкам организаций (роддома) Каждая карточка примерно 600-1200 символов. Всего около 200 карточек для которых надо сделать описания. Исходников нет, надо искать и делать описание. Цена вопроса ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно переписать заголовки и тексты по 60 рубрикам товаров на сайте - работать из админ.панели сайта, как это выглядит - см. скрин. Есть старые тексты - можно их использовать , по сути , можно их ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно отрерайтить много текстов на английском языке. Цена: 30 грн за 1000 символов без пробелов. Только высокий уровень английского.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно около 15 текстов. Оплата 55 рублей за тыс. Опыт рерайта иметь обязательно. В отклике просьба оставлять email для связи.Копирайтинг29 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3
Нужно срочно сделать рерайт 5-ти статей. Тематика статей разная, но несложная. Оплата либо на вебмани (только во вторник-среду), либо на карту Приватбанка (Украина) - по факту выполнения. Вам выдается тз. Уникальность проверяете ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна статья на тему: «как правильно подобрать ключевые слова». Уникальность не ниже 95%. Структура статьи: 1.Начало (краткое описание). 2.Середина (полное изложение всего материала). 3.Конец (Логичное заключение). Ключевое слово: «как правильно ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад