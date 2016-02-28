Требуется грамотный каоперайтер, умеющий тактично убедить человека в необходимости нашей услуги. Так же проэкта новый, требуется внушение доверия
Сделать рерайт к карточкам организаций (роддома)
Сделать рерайт к карточкам организаций (роддома)
Каждая карточка примерно 600-1200 символов.
Всего около 200 карточек для которых надо сделать описания.
Исходников нет, надо искать и делать описание.
Цена вопроса для 200 карточек - 10000 рублей.
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