Сделать рерайт к карточкам организаций (роддома)

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Закрыт19 заявок272 просмотра

Сделать рерайт к карточкам организаций (роддома)

Каждая карточка примерно 600-1200 символов.

Всего около 200 карточек для которых надо сделать описания.

Исходников нет, надо искать и делать описание.

Цена вопроса для 200 карточек - 10000 рублей.

9 лет назад
eks-promo
Евгений 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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