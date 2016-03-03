Набор текста на английском, немецких языках + форматирвание

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок216 просмотров

Нужно набрать текст, с документов в сканированном виде, примерно 1000 знаков в каждом.

Количество документов - 5-10 штук. Оплата по каждому документу отдельно.

Сложность задачи в форматировании. Нужно сделать как в документах ) таблички, разделительные линии и прочее.

Требуется аккуратный человек, с умением форматирования документов.

Опыт, отзывы.

В личку не пишите пожалуйста.

9 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$30
3 дня
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Заявки фрилансеров

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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