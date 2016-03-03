Требуется рерайт текстов на тему "балконы". Исполнителю (может быть, не одному) дам в работу 10-12 К знаков. Оплата 60 р./1000 зн. Срок - до вечера понедельника. У кого есть ...
Набор текста на английском, немецких языках + форматирвание
Нужно набрать текст, с документов в сканированном виде, примерно 1000 знаков в каждом.
Количество документов - 5-10 штук. Оплата по каждому документу отдельно.
Сложность задачи в форматировании. Нужно сделать как в документах ) таблички, разделительные линии и прочее.
Требуется аккуратный человек, с умением форматирования документов.
Опыт, отзывы.
В личку не пишите пожалуйста.
Выбранный исполнитель
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