Набор текста на английском, немецких языках + форматирвание

Нужно набрать текст, с документов в сканированном виде, примерно 1000 знаков в каждом.

Количество документов - 5-10 штук. Оплата по каждому документу отдельно.

Сложность задачи в форматировании. Нужно сделать как в документах ) таблички, разделительные линии и прочее.

Требуется аккуратный человек, с умением форматирования документов.

Опыт, отзывы.

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