Здравствуйте!

1. Нужно написать контент для лендинга http://kp.fbtest.ru

Пока на сайте текст тестовый, но смысл ясен. Информацию дадим, используя эту инфу нужно написать кратко емко и интересно текст для блоков сайта. так как лендинг - много букв не нужно

2. Контент для презентации (5 слайдов) - которая сейчас листается на сайте.

информацию дадим, нужно тоже ее оформить и красиво изложить