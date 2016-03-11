Контент для лендинга

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Завершен9 заявок251 просмотр

Здравствуйте!

1. Нужно написать контент для лендинга http://kp.fbtest.ru 

Пока на сайте текст тестовый, но смысл ясен. Информацию дадим, используя эту инфу нужно написать кратко емко и интересно текст для блоков сайта. так как лендинг - много букв не нужно

2. Контент для презентации (5 слайдов) - которая сейчас листается на сайте.

информацию дадим, нужно тоже ее оформить и красиво изложить

9 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$45
3 дня
Все отлично! Алексей быстро уловил тематику бизнеса и смог оперативно подготовить необходимый контент
Отличный заказчик - легкий в общении, конкретный, пунктуальный Только положительные эмоции от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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