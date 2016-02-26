Необходимо написать тексты примерно на 25000збп

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок378 просмотров

Необходимо написать тексты примерно на 25000 збп

Тема: дорожная техника.

80р./1000збп. 

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE  c отметкой текст – обсудим и я покажу полное ТЗ.

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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