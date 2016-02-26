Нужно сделать рерайтинг текста. Тематика достопримечательности побережья черного моря с использованием ключевых слов . Уникальность высокая (от 90%). Объемы - порядка 500 текстов по 1000-1500 символов, цена за 1000 символов - 20 руб. опт.
Необходимо написать тексты примерно на 25000збп
Необходимо написать тексты примерно на 25000 збп
Тема: дорожная техника.
80р./1000збп.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE c отметкой текст – обсудим и я покажу полное ТЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать качественную статью про браузерную игру. В дальнейшем она будет размещена на форумах. Объем - ориентировочно до 5000 знаков. Вы обязательно должны разбираться в ...Закрытнет даты
Требуется грамотный копирайтер/рерайтер на написание серии статей. Готовы платить за рерайт 30 руб за 1 тыс. знаков без пробелов, за качественный копирайт до 65 руб. Тексты нужно будет писать по ТЗ, разного объема, с разной ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написать текст для книги. Книга о г. Валенсия с большим количеством фото. Предназначена для русскоговорящих туристов. Объем книги около 100 стр. Текста не много. В основном, это небольшие комментарии к фотографиям красивых мест, памятников. ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написать шесть текстов для сайта сервисного центра по ремонту техники. Каждый текст должен состоять из анонса и полного описания. Анонс - 1 абзац - 300-400 символов. Полное описание 2 абзаца 1500 ...Завершен9 лет назад
Нужен рерайт небольшого текста на банковскую тематику (около 3000 зн.) Указывайте стоимость за 1000 зн.Завершен9 лет назад
- $30
30 статей описание бытовой техники по 1$ за 1 текст. В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 75%Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужны тексты для сайта. Тематика автономные канализации. Пишите цены за 1000 зпб. Требуется уникальность 100% по текст.ру. И 97% по АдвегоКопирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть база данных собранная в excel. Её нужно переработать и дополнить согласно образца. Каждая переработанная запись 10руб. Жёстких сроков нет. Общее кол-во записей / строк порядка 1000. PS. Файл будет ...Завершен9 лет назад
Требуется составить текст для упаковки и на сами баночки акриловых и гуашевых красок. Дизайн упаковок и наклеек на баночки уже сделан. С обратной стороны упаковки скорее краткое описание, предупреждение и состав.На самих баночках: фирма, название цвета, количество, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад