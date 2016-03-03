Тексты для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок297 просмотров

Требуется написать шесть текстов для сайта сервисного центра по ремонту техники.

Каждый текст должен состоять из анонса и полного описания.

Анонс - 1 абзац - 300-400 символов.

Полное описание 2 абзаца 1500 - 2000 символов.

1 абзац - общий текст по теме заголовка,

2 абзац - разделение темы на отдельные услуги

1. Ремонт компьютеров

(во втором абзаце описать про замену комплектующих, проведение комплексной диагностики, установка и настройка программного обеспечения)

2. Ремонт ноутбуков

(во втором абзаце упомянуть замену матриц и клавиатур, чистку от пыли, замену комплектующих.)

3. Ремонт планшетов

(во втором абзаце упомянуть замену экрана /тачскрина, замену аккумуляторов, перепайку разъемов, перепрошивку)

4. Чистка от вирусов

(во втором абзаце - установка антивирусов, удаление баннеров, антивирусная профилактика)

5. Настройка и персонализация

(Суть услуги в настройке устройства, установке нужны программ, создании почты, аккаунтов в социальных сетях)

Последний, шестой текст:

несколько предложений 200-300 символов о сервисном центре в целом (вступление на главную страницу).

SEO оптимизация не требуется. Но нужно, что бы тексты приятно читались.

Ожидаемая уникальность: 85+

Предположительный объем всех текстов 12-14 т. символов.

9 лет назад
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterTextov1
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Отличная работа! Хорошее качество - никаких правок не потребовалось. И готово было точно в срок! Рекомендую.
Подробное тз, быстрая проверка и оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MasterTextov1
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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