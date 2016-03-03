Нужно сделать рерайтинг текста. Тематика достопримечательности побережья черного моря с использованием ключевых слов . Уникальность высокая (от 90%). Объемы - порядка 500 текстов по 1000-1500 символов, цена за 1000 символов - 20 руб. опт.
Тексты для сайта
Требуется написать шесть текстов для сайта сервисного центра по ремонту техники.
Каждый текст должен состоять из анонса и полного описания.
Анонс - 1 абзац - 300-400 символов.
Полное описание 2 абзаца 1500 - 2000 символов.
1 абзац - общий текст по теме заголовка,
2 абзац - разделение темы на отдельные услуги
1. Ремонт компьютеров
(во втором абзаце описать про замену комплектующих, проведение комплексной диагностики, установка и настройка программного обеспечения)
2. Ремонт ноутбуков
(во втором абзаце упомянуть замену матриц и клавиатур, чистку от пыли, замену комплектующих.)
3. Ремонт планшетов
(во втором абзаце упомянуть замену экрана /тачскрина, замену аккумуляторов, перепайку разъемов, перепрошивку)
4. Чистка от вирусов
(во втором абзаце - установка антивирусов, удаление баннеров, антивирусная профилактика)
5. Настройка и персонализация
(Суть услуги в настройке устройства, установке нужны программ, создании почты, аккаунтов в социальных сетях)
Последний, шестой текст:
несколько предложений 200-300 символов о сервисном центре в целом (вступление на главную страницу).
SEO оптимизация не требуется. Но нужно, что бы тексты приятно читались.
Ожидаемая уникальность: 85+
Предположительный объем всех текстов 12-14 т. символов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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