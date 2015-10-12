MasterTextov1

Юрий Солнцев MasterTextov1

 
36 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Пишем тексты быстро и качественно!

Наша компания занимается написанием текстов самых разнообразных тематик: от детских товаров до строительных услуг. В нашей копилке уже более тысячи качественных работ, каждая

из которых проверяется корректором. Качество, грамотность и выдержанность

необходимого стиля статей гарантированы!

Мы не ограничиваем своивозможности, возьмемся за написание текстов, описание товаров и услуг, наполнение сайта и многое другое.

У нас разносторонние авторы,которые справятся с заданием любой сложности: техника, медицина, строительство, кулинария, туризм, продукты питания и напитки – для нас не существует неразрешимых

задач.

 

 Стоимость наших услуг от:

 Рерайтинг — 60р, SEOрерайтинг — 65р

 Копирайтинг — 70р,SEO копирайтинг — 75р

 

Главные преимущества компании MasterTextov:

    Вся работа выполняется максимально быстро.

    Мы пишем на самые разные тематики безограничений.

    Возьмемся даже за крупные объемы работ.

    При необходимости составим договор.

Почта [email protected] скайп artrerait

Примеры работ:

Наполнение сайта (Медицинские справки)

http://expressmed.spb.ru

Наполнение сайта (Октябрьский завод ЖБИ)

http://lestnichnie-marshi.ru

Заполнение карточек товара сайта

http://easy-body.ru

Наполнение сайта по электроники и бытовой техники

http://megamart.az/ru/

Наполнение сайта Проектно-строительной компании «Эверест» (ООО ПСК «Эверест») 

http://pskeverest.ru/company/stati/

Наполнение сайта по продаже разделочных кухонных досок 

http://epicureancs.ru/

Наполнение сайта профессиональной косметики

http://www.cosmoburg.ru/glawnaya/

Отзывы заказчиков

mortgou
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написать несколько статей на тему обмена валют
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
udagan888
Наталья 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Статьи для сайта полиграфии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Тексты для сайта
Отличная работа! Хорошее качество - никаких правок не потребовалось. И готово было точно в срок! Рекомендую.
Подробное тз, быстрая проверка и оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Уникализировать статьи
HTML
Спасибо за работу, оперативно, уникально. Рекомендую
Отличный заказчик!С такими приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Ждем долгосрочного сотрудничества!)))))
Ответный отзыв
8611611
38 лет
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Написать несколько сео текстов
Спасибо. Все по заданию и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстрая проверка и оплата. Грамотно изложены требования к заказу. Вснм рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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Копирайтинг
23 отзыва
$1.25/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга