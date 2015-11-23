Уникализировать статьи

$20
КопирайтингЗавершен8 заявок269 просмотров
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Уникализировать данные 10 статей 100%

http://www.g8ozd.ru/ekstazi/ 

http://sitebureau.livejournal.com/121673.html 

http://lib.komarovskiy.net/pamyatka-dlya-roditelej-deti-i-narkotiki.html 

http://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-na-podoli-miliciya-viyavila-narkopriton-v-art-klubi-506215.html  http://www.pravda.com.ua/columns/2015/10/12/7084570/?attempt=2%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00 

http://nashkiev.ua/zhurnal/novosti/v-podolskom-rayone-obnaruzhili-taynik-narkotorgovcev.html http://novostey.com/society/news692721.html http://24tv.ua/politseyski_zatrimali_militsioneriv_z_narkotikami_n612038 http://nashkiev.ua/zhurnal/novosti/v-kieve-vypal-iz-okna-pyanyy-podrostok.html 

http://newssky.com.ua/natsistyi-upotreblyali-kristallicheskiy-metamfetamin-svidetelstvuet-issledovatel/ 

http://www.5.ua/kyiv/Na-Kyivshchyni-pravookhorontsi-vyluchyly-metadonu-na-sumu-2-mln-hrn--90849.html

8 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MasterTextov1
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за работу, оперативно, уникально. Рекомендую
Отличный заказчик!С такими приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Ждем долгосрочного сотрудничества!)))))
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