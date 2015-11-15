Требуются статьи, обзоры для игрового портала

КопирайтингЗакрыт13 заявок290 просмотров
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Добрый вечер!

Требуются статьи, обзоры и просто интересные материалы для игрового портала

100% Уникальность, грамотные, интересные, а самое главное актуальные на сегодня!

В заявках указывать максимум информации: например портфолио, цены за 1000 знак. или цену за готовый материал (есть картинки или нет) вообщем все что может помочь мне выбрать исполнителем именно вас!

Заявки буду набирать несколько дней, после чего выберу несколько исполнителей

Возможно заказы на постоянной основе

8 лет назад
Greegshiny
Грэг 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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