Требуются статьи, обзоры для игрового портала

Требуется копирайтер для написания уникальных статей на строительную тематику. Объём статьи 2000 знаков с пробелами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Требуются статьи, обзоры и просто интересные материалы для игрового портала
100% Уникальность, грамотные, интересные, а самое главное актуальные на сегодня!
В заявках указывать максимум информации: например портфолио, цены за 1000 знак. или цену за готовый материал (есть картинки или нет) вообщем все что может помочь мне выбрать исполнителем именно вас!
Заявки буду набирать несколько дней, после чего выберу несколько исполнителей
Возможно заказы на постоянной основе
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