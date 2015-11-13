Копирайт/Рерайт мобильного приложения / мало текста

Здравствуйте друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный здоровью. В основном нужно будет писать статьи по темам здоровья и профилактике заболеваний. Очень часто нужно будет писать про народные методы лечения, о лекарственных ...