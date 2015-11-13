Копирайт/Рерайт мобильного приложения / мало текста

Описание: Требуются копирайтеры,оплата [b]90 рублей за один текст (1500-2000 символов)[/b] Оплата за каждую статью, сразу после проверки,либо за любое количество статей удобное вам(5,10,15 и т.д.). WMR, сбербанк. Тематика статей : Гэмлбинг, игровые автоматы. Работа через майл или скайп. Требования: Уникальность по ...
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Здраствуйте!
нужен копирайт/рерайт моего дословного перевода мобильного приложения.
Важна краткость и лёгкое восприятие.
Текста совсем мало.
Оплата только Webmoney.
Результат нужен в исходном формате, просто рядом внесите свой вариант для легкого и быстрого сравнения.
Сделать нужно сегодня.
Файл:
https://drive.google.com/file/d/0B6g3rQw3nxXVOXoyQmw2M2Y5aWc/view?usp
От Вас: время исполнения + цена.
Заранее спасибо!
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