Требуется копирайт

КопирайтингЗавершен9 заявок413 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Описание:

Требуются копирайтеры,оплата 90 рублей за один текст (1500-2000 символов)

Оплата за каждую статью, сразу после проверки,либо за любое количество статей удобное вам(5,10,15 и т.д.). WMR, сбербанк.

Тематика статей : Гэмлбинг, игровые автоматы.

Работа через майл или скайп.

 

Требования:

Уникальность по адвего: не менее 98%

Количество символов не менее 1500

Более подробное описание в ТЗ, присылаю напочту, либо скайп

8 лет назад
Salvum
Сергей 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$750
150 дней
Работу выполняет в срок, все по ТЗ, пишет грамотно и интересно. Пока не разу не пожалел о том, что выбрал именно этого исполнителя. Если мне опять будет нужен качественный текст, я знаю к кому обратиться.
С Сергеем работать очень приятно. Сотрудничество прошло на высоком уровне: грамотно составленное ТЗ, прекрасная коммуникабельность, отсутствие задержек с оплатой. Рекомендую его, как ответственного и пунктуального заказчика. Буду рад нашему дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Нужен копирайт

    необходимо написать 100 текстов от 4000-6000 сим оплата 25р/1000 сим. рерайт. тема стройка, красота, медицина, авто только информационные статьи.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочно, рерайт мобильного приложения (оплата только PayPal)

    Вечер добрый! нужен  рерайт моего дословного перевода мобильного приложения. Важна краткость и лёгкое восприятие. Текста совсем мало. Оплата только PayPal. Файл:https://drive.google.com/file/d/0B6g3rQw3nxXVLVNDWVBTLWNqa3M/view?usp=sharing От Вас:  дата/время исполнения + цена. Заранее спасибо!

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны продающие статьи

    [b]Тематика: [/b]натуральная косметика. [b]Целевая аудитория: [/b]женщины от 21 до ... интересующиеся правильным питанием(сыроеды/веганы), спортом, йогой, красотой, модой, саморазвитием.  [b]Какая нужна работа: [/b]*Поиск лучших статей по активностям (лайки/репосты/комменты) в сообществах вконтакте. [i]Например статья "5 лучших бабушкиных рецептов масок для ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи для женского сайта

    [b]Требования к статьям:[/b] [list][*]Грамотность; [*]"Воду" не лить, статья должна полностью раскрывать тему; [*]Объем статьи: 2500-3000 +-700 з.б.п. [/list]Подробное ТЗ будет предоставлено. [b]Оплата: [/b] 100 р. за первые три статьи, если сработаемся - 35-45 за 1000 сим. Сбербанк, киви, вебмоней. В заявке указывайте в каких женских темах ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 25 текстов по автомобилям

    Требуется качественный рерайт. Иногда рекламные тексты. С оплатой 60-65 р. за тыс. Оставляйте емейл для быстрой связи. К сожалению, проект разовый, поэтому это не вакансия - не нужно спаммить.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описания товаров

    Описание мебельных позиций. Объем - 500 знаков. Количество в месяц - 150-300шт. Оплата после сдачи отчета

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отзывы на сайт компании

    Написание отзывов на карты товаров на сайте компании. Регистрации не требует. Объем текста - 250 знаков. Объем отзывов - 150 в месяц.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отзывы

    Написать отзывы на ряд площадок в поиске Яндекса. Оплата только за опубликованные отзывы, которые провесят до сдачи отчета. Задача на месяц по объему.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья для туристического сайта

    Тема: Обзор лучших курортов Египта Маиндмеп со структурой статьи (о чем писать) в приложении.  Необходимо написать интересную статью с обзором лучших курортов Египта (указаны в маиндмепе). В обзоре учесть информацию о расположении, погоде, особенностях, популярности и т.д. Вводную информацию ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад