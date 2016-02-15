Требуется копирайт

необходимо написать 100 текстов от 4000-6000 сим оплата 25р/1000 сим. рерайт. тема стройка, красота, медицина, авто только информационные статьи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание:
Требуются копирайтеры,оплата 90 рублей за один текст (1500-2000 символов)
Оплата за каждую статью, сразу после проверки,либо за любое количество статей удобное вам(5,10,15 и т.д.). WMR, сбербанк.
Тематика статей : Гэмлбинг, игровые автоматы.
Работа через майл или скайп.
Требования:
Уникальность по адвего: не менее 98%
Количество символов не менее 1500
Более подробное описание в ТЗ, присылаю напочту, либо скайп
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