Описания товаров

Нужен человек для написания статей под миралинкс Тематика: туризм Объем каждой: 2200 зн/без п В каждой 2 ключа Важно: статьи нужны в воскресенье 15 числа до 16:00 по мск Просьба не откликаться, если вы не успеете сдать работу Оплата: Только Киви! 100 руб/статья