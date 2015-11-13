Описания товаров

Написание отзывов на карты товаров на сайте компании. Регистрации не требует. Объем текста - 250 знаков. Объем отзывов - 150 в месяц.
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Описание мебельных позиций. Объем - 500 знаков. Количество в месяц - 150-300шт. Оплата после сдачи отчета
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