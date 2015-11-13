Нужен копирайт

[b]Требования к статьям:[/b] [list][*]Грамотность; [*]"Воду" не лить, статья должна полностью раскрывать тему; [*]Объем статьи: 2500-3000 +-700 з.б.п. [/list]Подробное ТЗ будет предоставлено. [b]Оплата: [/b] 100 р. за первые три статьи, если сработаемся - 35-45 за 1000 сим. Сбербанк, киви, вебмоней. В заявке указывайте в каких женских темах ...