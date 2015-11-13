Нужны продающие статьи

[b]Требования к статьям:[/b] [list][*]Грамотность; [*]"Воду" не лить, статья должна полностью раскрывать тему; [*]Объем статьи: 2500-3000 +-700 з.б.п. [/list]Подробное ТЗ будет предоставлено. [b]Оплата: [/b] 100 р. за первые три статьи, если сработаемся - 35-45 за 1000 сим. Сбербанк, киви, вебмоней. В заявке указывайте в каких женских темах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: натуральная косметика.
Целевая аудитория: женщины от 21 до ... интересующиеся правильным питанием(сыроеды/веганы), спортом, йогой, красотой, модой, саморазвитием.
Какая нужна работа:
*Поиск лучших статей по активностям (лайки/репосты/комменты) в сообществах вконтакте. Например статья "5 лучших бабушкиных рецептов масок для лица"*Рерайт текстов (повествование от первого лица)
*Выведение читательницы на мысль, что она может сделать сама по рецепту или купить товар с аналогичными свойствами в нашем магазине. Для нашего примера это тоники и маски натуральные.
*Желательно поиск картинок подходящих для оформления.
С хорошим мастером по оплате договоримся. Интересен результат(конверсия статей), а не количество знаков.
- Похожие заказы
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется качественный рерайт. Иногда рекламные тексты. С оплатой 60-65 р. за тыс. Оставляйте емейл для быстрой связи. К сожалению, проект разовый, поэтому это не вакансия - не нужно спаммить.Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Написание отзывов на мобильное приложение. 75шт. в месяц. Оплата после отчета.Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Описание мебельных позиций. Объем - 500 знаков. Количество в месяц - 150-300шт. Оплата после сдачи отчетаКопирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Написание отзывов на карты товаров на сайте компании. Регистрации не требует. Объем текста - 250 знаков. Объем отзывов - 150 в месяц.Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать отзывы на ряд площадок в поиске Яндекса. Оплата только за опубликованные отзывы, которые провесят до сдачи отчета. Задача на месяц по объему.Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема: Обзор лучших курортов Египта Маиндмеп со структурой статьи (о чем писать) в приложении. Необходимо написать интересную статью с обзором лучших курортов Египта (указаны в маиндмепе). В обзоре учесть информацию о расположении, погоде, особенностях, популярности и т.д. Вводную информацию ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу копирайтера для постоянного сотрудничества для наполнения форумов, имитации активности пользователей. Тематика форумов: новостройки, ремонт, покупка квартир. Студии и посредников прошу не обращаться. Объем 150 тысяч знаков в месяц. Оплата 70 руб. за тысячу знаков.Копирайтинг141 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать рерайт/написать нескольких однотипных предложений на английском языке. Объем общего текста 1300-1500 символов. Тематика: автоКопирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Собственно интересует грамотно составленное ТЗ на примере отдельно взятого интернет-магазина.Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад