Нужны продающие статьи

Тематика: натуральная косметика.

Целевая аудитория: женщины от 21 до ... интересующиеся правильным питанием(сыроеды/веганы), спортом, йогой, красотой, модой, саморазвитием.

Какая нужна работа:

*Поиск лучших статей по активностям (лайки/репосты/комменты) в сообществах вконтакте. Например статья "5 лучших бабушкиных рецептов масок для лица"*Рерайт текстов (повествование от первого лица)

*Выведение читательницы на мысль, что она может сделать сама по рецепту или купить товар с аналогичными свойствами в нашем магазине. Для нашего примера это тоники и маски натуральные.

*Желательно поиск картинок подходящих для оформления.

С хорошим мастером по оплате договоримся. Интересен результат(конверсия статей), а не количество знаков.