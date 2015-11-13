Тексты для интернет-магазина строительных материалов

Добрый день. Ищем несколько человек для написания текстов на страницы интернет-магазина строительных материалов. Работы много, около 170 статей по 2000 зн. Оплата за пробные тексты, в случае успеха, сразу. За остальные тексты в начале следующего месяца. 50р 1000зн.