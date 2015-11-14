Ищу копирайтера для написания статей о здоровье

Здравствуйте друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог, посвященный здоровью.

В основном нужно будет писать статьи по темам здоровья и профилактике заболеваний. Очень часто нужно будет писать

про народные методы лечения, о лекарственных травах и т.д.

Желательно чтобы было медицинское образование или вы хотя бы разбирались в теме здоровья.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того, как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 3000-5000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.