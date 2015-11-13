bikalexander

Вечер добрый! Описание задач (изменил постановку задач): https://drive.google.com/file/d/0B9pX37y372B4OHZzS2Z5U2dNWUU/view?usp=sharing Оплата: перевод, вебмани или paypal. От Вас: - дата начала и срок выполнения задач - цена Заранее спасибо!
- 3D-графика3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здраствуйте! Требуется 3D дизайнер для визуализации нескольких слайдов мобильного приложения. ТЗ: https://yadi.sk/i/pVV1uMkSkwP89 От Вас: - срок - цена Оплата: вебмани или paypal. Заранее спасибо!Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Здраствуйте! нужен копирайт/рерайт моего дословного перевода мобильного приложения. Важна краткость и лёгкое восприятие. Текста совсем мало. Оплата только Webmoney. Результат нужен в исходном формате, просто рядом внесите свой вариант для легкого и быстрого сравнения. Сделать нужно сегодня. Файл: https://drive.google.com/file/d/0B6g3rQw3nxXVOXoyQmw2M2Y5aWc/view?usp От Вас: время исполнения + ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Вечер добрый! нужен рерайт моего дословного перевода мобильного приложения. Важна краткость и лёгкое восприятие. Текста совсем мало. Оплата только PayPal. Файл:https://drive.google.com/file/d/0B6g3rQw3nxXVLVNDWVBTLWNqa3M/view?usp=sharing От Вас: дата/время исполнения + цена. Заранее спасибо!Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад