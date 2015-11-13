bikalexander

Здраствуйте! нужен копирайт/рерайт моего дословного перевода мобильного приложения. Важна краткость и лёгкое восприятие. Текста совсем мало. Оплата только Webmoney. Результат нужен в исходном формате, просто рядом внесите свой вариант для легкого и быстрого сравнения. Сделать нужно сегодня. Файл: https://drive.google.com/file/d/0B6g3rQw3nxXVOXoyQmw2M2Y5aWc/view?usp От Вас: время исполнения + ...