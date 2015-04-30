Факультет: Экономика и бухгалтерский учет Предмет, дисциплина: ПМ 02(Ведение бухгалтерского учета источников формирование имущества,выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации) Тема работы: Понятие, виды и сроки проведения ...
Совершенствование буферных устройств мостовых кранов
Требует сделать обзор литературы по буферным устройствам мостовых кранов за 40 лет.
В работе должно быть:
1. История создания и развития мостовых кранов
2. Краткая конструкция мостовых кранов
3. Приборы безопасности мостовых кранов, ссылки на законодательство (украины)
4. Виды буферных устройств мостовых кранов
4.1 Безконтактные буферные устройства
4.2 Деревянные буферные устройства
4.3. Резиновые буферные устройства
4.4. Пружинные буфернные устройства
4.5 Пружинно-фрикционные буферные устройства
4.6 Гидравлические буферные устроства
В каждом пункте указать не только виды конструкций но и на каких кранам рименяются (режим работы, скорость, гп., условия эксплуатации) недостатки
5. Сделать вывод что не один из видов устройств не отвечает всем требованиям.
Список литературы в которой включены патенты ОБЯЗАТЕЛЕН!!!! не мене 25 источников.
Указывайте стоимость сроки.
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