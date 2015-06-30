Тема: Доверие в межличностных отношениях подростков в трудных жизненных ситуациях. Объём: 30 стр. Срок: 5 дней. Антиплагиат: 50%, etxt: 30%.
Курсовые теоретические бухучет
Факультет: Экономика и бухгалтерский учет
Предмет, дисциплина: ПМ 02(Ведение бухгалтерского учета источников формирование имущества,выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации)
Тема работы: Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации.
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 25
Антиплагиат.ру от 70%
Предмет, дисциплина: ПМ 01(Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации)
Тема работы: Учет финансовых положений и ценных бумаг
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 25
Антиплагиат.ру от 70%
Цена за каждую 800р., оплата по факту
срок сдачи 5 мая
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