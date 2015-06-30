Курсовые теоретические бухучет

$32
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Завершен2 заявки92 просмотра

Факультет: Экономика и бухгалтерский учет

Предмет, дисциплина: ПМ 02(Ведение бухгалтерского учета источников формирование имущества,выполнение

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации)

Тема работы: Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации.

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25

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Предмет, дисциплина: ПМ 01(Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации)

Тема работы: Учет финансовых положений и ценных бумаг

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25

Антиплагиат.ру от 70%

Цена за каждую 800р., оплата по факту

срок сдачи 5 мая

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$32
5 дней
Спасибо за отличную работу!
Все хорошо. Рекомендовано

Заявки фрилансеров

ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад