есть диплом на 45 страниц с теорией и практикой по теме вот с такой структурой: http://joxi.ru/LVm6XzOs8KP8AZ в него надо добавить БЖД, ТЭО и сделать 60-65 страниц вот такую ...
Курсовая по психологии
Тема: Доверие в межличностных отношениях подростков в трудных жизненных ситуациях.
Объём: 30 стр.
Срок: 5 дней.
Антиплагиат: 50%, etxt: 30%.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Дипломная работа, политология, Тема: Typeцкиe тpaнcнaциoнaльныe кopпopaции в coвpeмeнныx ycлoвияx Объем: 65, план примерный есть, есть методичка. сдавать по главам стоимость и срок?Закрыт10 лет назад
Заказ №6489 Курсовая по моделированию системы обработки вх.данных Тип: курсовая работа Тема: МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНОГО ПОТОКА ВХОДНЫХ ДАННЫХ 9 вариант. В задании несколько практических, нужно их ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Анализ рекламы, ориентированной ТОЛЬКО на подростков. нужно примерно 20 реклам разной тематики. анализ слоганов и как воздействует на подростка 16-18 летРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
курсовая работа .Тема: Анализ и оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности (ХМАО-Югра или конкретно г. Ханты-Мансийск на ваш выбор) Страниц: 35-40.Методички нет, правила оформления по госту.30 апреля нужен план.Антиплагиат 60.Закрыт10 лет назад
Магистерская диссертацияЗакрыт10 лет назад
Курсовая работа по программированию.Тема на фото , практика выполняется в pascal ABC.net В работе должно быть две главы , теория и практика (они никак не взаимосвязаны )Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Диплом. Прикладная информатика.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написание курсовой работы по предмету "Управленческие решения". Объем до 20 страниц 14-м шрифтом (исключая приложения и таблицы). Максимальный срок - 2 недели. Список тем в приложении. Прошу сразу писать срок и стоимость (в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема: Формы словесного выражения: монолог, диалог, полилог. Объём: 10 стр. Срок: 4 дня. Антиплагиат: 50%, etxt: 30%.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад