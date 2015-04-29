Курсовая по психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки140 просмотров

Тема: Доверие в межличностных отношениях подростков в трудных жизненных ситуациях.

Объём: 30 стр.

Срок: 5 дней.

Антиплагиат: 50%, etxt: 30%.

10 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров