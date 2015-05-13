Курсовая работа по "Управленческим решениям"

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Завершен3 заявки125 просмотров

Требуется написание курсовой работы по предмету "Управленческие решения". Объем до 20 страниц 14-м шрифтом (исключая приложения и таблицы). Максимальный срок - 2 недели. Список тем в приложении.

Прошу сразу писать срок и стоимость (в рублях).

10 лет назад
lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$30
10 дней
Огромная благодарность Елене за оперативную и качественную работу!
Спасибо за интересное задание и быструю оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад