Тема: Формы словесного выражения: монолог, диалог, полилог. Объём: 10 стр. Срок: 4 дня. Антиплагиат: 50%, etxt: 30%.
Курсовая работа по "Управленческим решениям"
Требуется написание курсовой работы по предмету "Управленческие решения". Объем до 20 страниц 14-м шрифтом (исключая приложения и таблицы). Максимальный срок - 2 недели. Список тем в приложении.
Прошу сразу писать срок и стоимость (в рублях).
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