Курсовая по лингвистике на английском языке (6659)

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Закрыт2 заявки64 просмотра

Тема: Infinitive and gerund after certain verbs and statives ( afraid, to try...)

объем - 20 стр.

срок - 13.05.15

Работа должна быть на английском языке, хотя бы практическая часть.

10 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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