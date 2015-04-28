Дать консультацию (1 час) по по направлению "привлекательные социо-культурные кластеры, их формирование". сегодня. Могу рассмотреть консультации как в скайпе, так и письменно.
Система редактирования фотографических изображений
Тема дипломной работы Система редактирования фотографических изображений
Сначала надо написать программу.Программа должна быть написана на языке C#. В программе должны фигурировать такие элементы как: " повышение яркости", " управление контрастностью", " устранение эффекта красных глаз,то есть замена красного глаза на обычный голубой, можно дополнить ещё чем-либо. Выполнять по частям. .
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