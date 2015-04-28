Тема дипломной работы Система редактирования фотографических изображений

Сначала надо написать программу.Программа должна быть написана на языке C#. В программе должны фигурировать такие элементы как: " повышение яркости", " управление контрастностью", " устранение эффекта красных глаз,то есть замена красного глаза на обычный голубой, можно дополнить ещё чем-либо. Выполнять по частям. .