Система редактирования фотографических изображений

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки147 просмотров

Тема дипломной работы Система редактирования фотографических изображений

Сначала надо написать программу.Программа должна быть написана на языке C#. В программе должны фигурировать такие элементы как: " повышение яркости", " управление контрастностью", " устранение эффекта красных глаз,то есть замена красного глаза на обычный голубой, можно дополнить ещё чем-либо. Выполнять по частям. .

10 лет назад
AnnaIvanova15
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров