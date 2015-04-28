Диплом, aвтoмaтизaция пpoцeсcа 6юджeтиp-я нa пpeдпp-ии, без программы

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Закрыт1 заявка45 просмотров

диплом на 70 страниц

информация о компании есть

программу не надо писать

про бюджетирование

про рынок услуг по теме

все описать/расписать

методичка есть

до 12 мая

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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