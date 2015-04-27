Оценка влияния факторов на формирование дохода

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№ заказа 6488. Оценка влияния факторов на формирование дохода

Тип работы: ____Курсовая работа________

Предмет: Оценка влияния факторов на формирование дохода

гостиничного предприятия на примере бизнес отелей

Кол-во: ___________35стр________________

Язык написания___рус.____________________

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10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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