Диплом, АСУ, мoдepнизaция кopпopaтивнoй ceти нa ocнoвe IP тeлeфoнии

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Закрыт1 заявка38 просмотров

диплом на 60 страниц нужен

сам проект есть - вся документация, планы и тп

надо все это по методе описать, посчитать

материалы вышлю в лс

стоимость и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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