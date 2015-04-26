Дипломная работа

Предмет:Психология

Тема:Психологические технологии развития жизнестойкости личности

Требования к работе: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот у меня написана теория дипломной работы, мне нужна практическая часть, в которой нужно опросить 50 студентов психологов и 50 работников общепита схожего возраста по 6 определенным методикам. (Методики у меня в наличии) Скажите можно ли заказать такую практическую часть? Если да, то сколько это будет стоить? И как вариант, если я предоставлю все анкеты опрошенных.

обьем 30 стр

сроки 5 мая