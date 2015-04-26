Heэффeктивнoe yпpaвлeниe opгaнoв влacти пo paзвитию тpaнcпopтнoй инфpacтpyктypы гор.округа 25 страниц план есть, утвержден с практикой. сдавать по частям. срок и стоимость?
Работа по социальному государству
Работа начата.
Сделать оставшиеся 6 вопросов
Добавить таблицы следующего содержания:
1 табл- величина прожиточого минимума(расписать по группам населения,трудоспособности,старые,молодые), 2 табл- численность населения с доходами ниже прожит. минимума(абсолютные цифры в млн. человек +% от всего населения), 3 табл- из сборника по бедности с доходами ниже прожит минуимума(по возрасту, полу,месту жительства,занятости), 4 табл-коэффицент показ. дифференциации(коэф. фондов и коэф. динамики)
Срок 27.04
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