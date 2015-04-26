Работа по социальному государству

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Сделать оставшиеся 6 вопросов

Добавить таблицы следующего содержания:

1 табл- величина прожиточого минимума(расписать по группам населения,трудоспособности,старые,молодые), 2 табл- численность населения с доходами ниже прожит. минимума(абсолютные цифры в млн. человек +% от всего населения), 3 табл- из сборника по бедности с доходами ниже прожит минуимума(по возрасту, полу,месту жительства,занятости), 4 табл-коэффицент показ. дифференциации(коэф. фондов и коэф. динамики)

Срок 27.04