Дипломная работа. Экономика.

$125
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Закрыт3 заявки100 просмотров

Требуется написание дипломной работы на тему "Анализ эффективности дополнительных услуг на предприятии"

ВУЗ: СПБГТЭУ(Торгово-экономический)

Кафедра внешнеэкономической деятельности и торгового дела.

Есть начало плана работы(см. прикрепленный файл)

Общая стоимость работы - 7500р. Нужно высылать работу по главам, оплачиваться она будет соответственно так же: вы присылаете выполненную часть - я перевожу деньги и продолжаем работу.

Оригинальность - 70%. Срок - начало июня. Остальные вопросы жду от потенциального исполнителя.

10 лет назад
arnold_si
Терентий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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