Курсовая-Английская филология ( сама работа на русском языке). Тема свободы в творчестве Т. Стоппарда (на предмете пьес "Ночь и день" и "Настоящее") 50 страниц;
Дипломная работа. Экономика.
Требуется написание дипломной работы на тему "Анализ эффективности дополнительных услуг на предприятии"
ВУЗ: СПБГТЭУ(Торгово-экономический)
Кафедра внешнеэкономической деятельности и торгового дела.
Есть начало плана работы(см. прикрепленный файл)
Общая стоимость работы - 7500р. Нужно высылать работу по главам, оплачиваться она будет соответственно так же: вы присылаете выполненную часть - я перевожу деньги и продолжаем работу.
Оригинальность - 70%. Срок - начало июня. Остальные вопросы жду от потенциального исполнителя.
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