Диплом гостиница

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Завершен2 заявки139 просмотров

Дипломная работа с докладом

есть утвержденный план и методичка

Антиплагиат 80%

Объем 80+литра и приложения

сдача по главам до 15-16 мая

доработки по замечаниям руководителя

оформление строго по методичке

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$166
20 дней
Отличная работа, Евгения справилась с поставленной задачей. Небольшие задержки в сдаче и иногда ответы с задержкой не сказались на желании продолжить сотрудничество. Спасибо.
Благодарю Елену за очередной интересный проект! Сотрудничество с Еленой - это всегда возможность расти профессионально благодаря заинтересованному участию Заказчика. Спасибо! Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад