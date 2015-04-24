Курсовая по финансовому праву

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Нужно доработать работу по рецензии:

Нормативно правовые акты на которые ссылается вся работа устаревшие, и часть из них уже не действуют.

Срок: 1-2 дня.

Ничего больше, кроме конкретной указанной доработки делать не нужно.

10 лет назад
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Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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