Курсовая-Английская филология ( сама работа на русском языке). Тема свободы в творчестве Т. Стоппарда (на предмете пьес "Ночь и день" и "Настоящее") 50 страниц;
Курсовая по финансовому праву
Нужно доработать работу по рецензии:
Нормативно правовые акты на которые ссылается вся работа устаревшие, и часть из них уже не действуют.
Срок: 1-2 дня.
Ничего больше, кроме конкретной указанной доработки делать не нужно.
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