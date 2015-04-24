Написание диплома

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Здравствуйте, мне нужно написать диплом по теме : Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования оборотных активов организации". Содержание работы:

Введение

1 Теоретические аспекты бухгалтерского учете и анализа эффективности использования оборотных активов.

1.1 Понятие, состав и экономическая сущность оборотных средств.

1.2 Бухгалтерский учет оборотных средств.

1.3 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов

1.4 Методика анализа эффективности использования оборотных активов.

2 Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования оборотных активов организации

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации

2.2 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов организации

2.3 Анализ баланса ликвидности организации

2.4 Анализ эффективности использования оборотных активов организации

2.5 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

2.6 Анализ запасов

Заключение.

Примечание. Работа должна содержать 50-70 страниц, и быть выполнена строга в порядке содержания.

Документы по конкретному предприятию для написания диплома могу предоставить

10 лет назад
serggamer1
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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