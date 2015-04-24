курсовая.Тема "Проблемы циклов и кризисов в российской экономике"25-30стр. Антиплагиат 65.
Реферат.предмет-налоговая система.
Реферат.предмет-налоговая система. Тема:Анализ уплаты транспортного налога на примере Калужской области за 3 последних года 3, срок 5-7 дней. количество страниц 20.проверки на антиплагиат нет,плана и методички нет
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